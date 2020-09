Regate, anche gli italiani Ferragamo tra i vincitori della Swan Challenge Tuscany

MARINA DI SCARLINO – Diciannove yacht One Design ormeggiati nella splendida Marina di Scarlino, si sono dati appuntamento per quattro giorni di intense regate per testare le proprie capacità e prepararsi ai prossimi Swan One Design Worlds, che si svolgeranno dal 13 al 17 ottobre nella stessa sede. “La rapida reazione dell’azienda nell’organizzare una regata alternativa dopo l’annullamento della Rolex Swan Cup e il numero di yacht Swan One Design presenti, è la prova dell’entusiasmo per le regate in tempo reale e dell’energia che scorre all’interno della famiglia Swan” afferma Enrico Chieffi, vicepresidente del Gruppo Nautor.

L’azione nella flotta di Swan One Design, dopo mesi di chiusura forzata, si è riscaldata con la partecipazione di nuovi armatori preparati ad affrontare i propri concorrenti e pronti a regatare fino all’ultimo respiro.

Il Club Nautico Scarlino, dalla sua, ha predisposto tutte le azioni affinchè la presenza in banchina di atleti da diverse nazioni, avvenisse all’insegna della sicurezza e della prevenzione dei rischi da contagio Covid 19.

La vittoria nella classe più numerosa, il ClubSwan 50, arride al tedesco Hatari, al suo esordio nella classe, con a bordo atleti del calibro di Marcus Wieser e Michele Ivaldi.

La giovane classe ClubSwan 36, con quattro yacht partecipanti, ha dimostrato ancora una volta la sua natura da pure racer, regalandoci prestazioni impressionanti. Classifica cortissima, poiché i primi tre equipaggi sono arrivati ​​a pari merito, dopo sette prove, il che dimostra la qualità del One Design. La spunta, con il computo di rottura delle parità, il team italiano capitanato dai fratelli Ferragamo, con alla tattica il portoghese Diogo Cayolla. Parla olandese il match race tra i due Swan 45 partecipanti, Motions e K-Force, entrambi entusiasti di essere venuti a regatare alla Marina di Scarlino, dopo una lunga sosta.

“È davvero fantastico essere di nuovo in acqua dopo così tanto tempo in cui non ci è stato possibile navigare e le condizioni qui sono davvero perfette”, ha dichiarato Lennard van Oeveren, armatore dello Swan 45 Motions. ” Mi dispiace davvero per coloro che non hanno partecipato all’evento. È stato davvero divertente e non vediamo l’ora di partecipare al Swan One Design Worlds il mese prossimo “. Le regate sono state magistralmente condotte dalla Principal Race Officer Ariane Mainemare, coadiuvata da Carlo Giuliano Tosi.