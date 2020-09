L’Acli in funzione a Orbetello: ecco tutte le attività per il territorio

ORBETELLO – In piena attività l’ufficio di segretariato sociale ad Orbetello: ci sono servizi sul territorio per il patronato delle Acli. L’associazione ricorda che per informazioni su assistenza fiscale e patronato, segretariato sociale e reddito di emergenza è possibile contattare il seguente numero di telefono: 346- 2277745.

La segreteria di zona Costa d’Argento di segretariato sociale viene seguita e coordinata da Gian Leo Tonini. Per pratiche di assistenza legale è possibile contattare Alessio Tonini, al numero di telefono 338-1882099. La segreteria organizzata viene coordinata da Piera Casalini, che evidenzia che ci sono alcune priorità nella nostra zona, come occupazione giovanile, cooperazione, rilancio dell’artigianato locale, recupero dei momenti che sono da valorizzare.

L’ufficio ha ripreso il normale orario con lo sportello di segretariato sociale ogni venerdì pomeriggio, dalle ore 15 presso gli uffici al piano terra di Via Gioberti, 16-18 nel centro storico cittadino.

Presto anche in via Baschieri a Porto Santo Stefano. Sono intanto aperte le iscrizioni al corso di formazione per utilizzo computer e tablet, contattare Luciano Manganelli, mail lukimanga@alice.it.