La maremmana Marcella Andreini eletta consigliere regionale Aics

GROSSETO – Il Congresso regionale Aics, Associazione italiana cultura sport, che si è svolto a Lucca, ha visto l’elezione a consigliere regionale Aics di Marcella Andreini, attualmente presidente provinciale Aics Grosseto.

Eletta presidente provinciale nel 2017 è stata riconfermata nella carica lo scorso 26 agosto. In Aics Toscana per il quadriennio 2020/2024 Marcella Andreini ricoprirà la carica di consigliere per il settore discipline olistiche ed il settore cultura.