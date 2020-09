Il nuovo campo da tennis comunale è realtà: terminati i lavori nell’impianto

BAGNO DI GAVORRANO – Terminati i lavori del nuovo campo da tennis comunale nella pineta del parco pubblico. Dopo tanti anni di progettazione e un vecchio impianto ormai quasi impraticabile nei pressi dello stadio, il circolo tennis locale ora ha una nuova casa e un campo da gioco di ultima generazione.

Un investimento importante di 150mila euro, di cui 52.500 euro sono stati erogati dalla Regione Toscana per la realizzazione di questo progetto, non solo rivolto ai giocatori di tennis di Gavorrano, ma l’obiettivo dell’amministrazione è stata anche la riqualificazione urbana dell’area del parco pubblico che in una visione futura si dovrebbe inserire all’interno di un polo scolastico-sportivo.

Intanto nel luogo più frequentato dai giovani del paese si è aggiunto un altro pezzo di puzzle importante per la riqualificazione dell’area. Inoltre sono state abbattute le barriere architettoniche tramite una passerella che attraversa la pineta e collega l’impianto alla pista di pattinaggio con i rispettivi spogliatoi e servizi igienici.

A breve si svolgerà la festa di inaugurazione con l’obbligatorio taglio di nastro, che verrà organizzata in collaborazione con il circolo tennis.