Scuola via Monte Bianco, il Comune: «Soluzione trovata. Il bene dei ragazzi più importante delle polemiche»

GROSSETO – «Attraverso un atto di corresponsabilità tra i soggetti che hanno partecipato al sopralluogo di oggi alla scuola di via Monte Bianco, a Grosseto, è stata trovata una soluzione che permetterà ai ragazzi dell’Istituto di frequentare le lezioni senza il ricorso allo sdoppiamento delle classi, organizzazione che aveva sollevato le perplessità delle famiglie. Questo grazie alle valutazioni del Comune di Grosseto, dei tecnici dell’Ente e della dirigenza scolastica con la vicaria presente alla riunione di oggi, con la Rspp e i rappresentanti dei genitori» il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Servizi educativi e all’Istruzione Chiara Veltroni.

«Quindi, lontano dalle strumentalizzazioni messe su impropriamente e strumentalmente dal centrosinistra che approfitta addirittura dell’emergenza per fare campagna elettorale, il Comune di Grosseto si sta dando da fare per affrontare – dove e come possibile – le specificità dei singoli casi, così da consentire agli studenti di vivere serenamente questa stagione scolastica».

«Volutamente quindi non scendiamo in sterili botta e risposta, anche tra Istituzioni, perché il rischio è di spostare l’attenzione dall’impegno che i vari soggetti, famiglie comprese, hanno messo in questa vicenda: dal sopralluogo è infatti emersa la collaborazione e la volontà di fare il bene dei ragazzi, che ci auspichiamo prevalga anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Auguriamo a tutti, ai vertici della scuola, agli insegnanti, staff, alunni e genitori – che anche in questo caso abbiamo trovato determinati e sempre propositivi – buon anno scolastico! Consapevoli che gli alunni potranno frequentare senza essere divisi le lezioni così come avveniva in passato».