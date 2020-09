Stop all’acqua: due interventi di Adf nelle frazioni. Ecco dove e quando

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Due interventi di manutenzione in vista sulla rete idrica di Castiglione della Pescaia.

Il primo si terrà martedì 15 settembre in località Polesine dalle 8 alle 15.30 e comporterà una temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze poste in S.P. 108 nei comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto e nelle seguenti località del comune di Grosseto: Piatto Lavato, Strada dei Poggetti, Strada degli Acquisti, Strada Gerlette. Il normale flusso idrico verrà progressivamente ripristinato, salvo imprevisti, alle ore 16 del giorno stesso.

Il secondo si terrà giovedì 17 settembre in località Macchiascandona dalle 8 alle 16.30 e determinerà una momentanea interruzione del flusso idrico alle utenze poste in via Castiglionese fino a Vivaio Fedi (compreso) nel comune di Castiglione della Pescaia e nelle seguenti località del comune di Grosseto: Squadre Basse 1-2-3-4, Chiocciolaia, Centro Quadrupedi Militare e strada padule. Il normale flusso idrico verrà progressivamente ripristinato, salvo imprevisti, alle ore 17 del giorno stesso.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Qualora le interruzioni del flusso dovessero essere superiori alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24.