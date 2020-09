Scuola di via Monte Bianco: «Grazie all’impegno del Comune»

GROSSETO – «Siamo soddisfatti di come si è risolta la vicenda della scuola elementare Toti» è il commento dei genitori di via Monte Bianco. «Questa mattina tre babbi sono andati assieme al dirigente del Comune di Grosseto, Felice Carullo, a misurare le aule da cui sono stati tolti mobili, armadi e librerie. Ed è emerso che la metratura della aule era sufficiente per accogliere i nostri ragazzi».

All’incontro erano presenti anche l’ingegnere capo Raffaele Gualdani, la vicaria Tiziana Tozzi e la vicepreside Francesca Bettaccini che si sono resi disponibile per trovare una soluzione

«Ringraziamo il Comune per essersi attivato immediatamente ed aver accolto le nostre richieste, l’assessore Chiara Veltroni che ci ha dato rapidamente appuntamento e il dirigente Carullo che questa mattina si è recato personalmente sul posto per trovare una soluzione».