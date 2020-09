Nuovi scuolabus per gli 840 studenti dell’Argentario: tutti gli orari e le regole

MONTE ARGENTARIO – In previsione dell’apertura delle scuole l’Amministrazione comunale di Monte Argentario augura un sereno anno scolastico a tutti : alunni, famiglie, dirigenti scolastici, personale docente e non docente, staff del servizio trasporto e assistenti. Saranno in tutto 840 gli studenti che sul Promontorio risponderanno al suono della campanella lunedì prossimo, così distribuiti : Scuola dell’infanzia a P.S.Stefano 117 e a P.Ercole 55 – Scuola primaria a P.S.Stefano 318 e a P.Ercole 57 – Scuola secondaria primo grado 240 a P.S.Stefano e 53 a P.Ercole.

Quest’anno sarà veramente impegnativo e porterà molti cambiamenti nell’organizzazione dei servizi scolastici, l’amministrazione comunale ha lavorato e continuerà a farlo con la massima attenzione e nel rispetto delle norme per garantire a tutti un anno scolastico in sicurezza.

A proposito di norme è stato predisposto un avviso con alcune regole che i protocolli Covid hanno imposto di adottare per quanto riguarda il trasporto sugli scuolabus e che è in distribuzione tra i genitori e gli alunni.

Il servizio trasporto quest’anno è stato integrato con un nuovo mezzo, così che gli scuolabus in circolazione a Monte Argentario saranno in tutto 7, di cui 1 a P.Ercole e 6 a Porto S.Stefano. Saranno inoltre impiegati a bordo due assistenti in più. Tutti i mezzi saranno dotati di dispenser per l’igienizzazione delle mani e verranno sanificati quotidianamente dalla ditta che gestisce il servizio per conto del Comune.

L’Amministrazione fa appello alla sensibilità e disponibilità dei genitori affinché le regole, semplici ma indispensabili, vengano osservate, ciò faciliterà il lavoro di tutti e lo svolgimento in sicurezza e serenità dell’anno scolastico.

Per i genitori: si raccomanda di assicurarsi di aver misurato la febbre dello studente a casa prima della salita sull’autobus, ricordando che è vietato far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre o nel caso in cui gli stessi siano stati a contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.

Per gli studenti: Indossa la mascherina appena arrivi alla fermata e attendi l’arrivo dello scuolabus – Mentre attendi lo scuolabus, mantieni la distanza dagli altri studenti – Sali sull’autobus solo quando tutti gli altri sono già seduti – Prima di salire igienizza le mani – Non sederti vicino al conducente – Non spostarti dal tuo posto fin quando non devi scendere – Non alzarti dal tuo posto prima che lo studente che ti precede sia sceso – Quando scendi rimani in fila con gli altri studenti senza creare assembramenti, fino all’entrata in classe.

E’ pronto anche l’orario con gli itinerari dei vari scuolabus, per ora quello di entrata, l’orario di uscita sarà in funzione delle uscite programmate dalla scuola. A P.S.Stefano la linea blu partirà da via delle fornaci alle 7,20 – la linea verde alle 7,20 dalla salita del valle – la linea rossa alle 7,20 da piazza dei Rioni, la linea gialla dalle 7,30 alla strada del sole – la linea bianca alle 7,20 da via del campone – è previsto anche un mezzo fuoristrada per la zone Cannatelli – Valle del castagno – Ronconali. A Porto Ercole lo scuolabus partirà alle ore 7.17 da piazza Amerigo Vespucci