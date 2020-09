Materna via Lago di Varano, i genitori: «Il tempo pieno è garantito? E perché una maestra è stata spostata?»

GROSSETO – I genitori della scuola dell’infanzia di via Lago Maggiore, sezione via Lago di Varano, chiedono alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 6 e al Comune di Grosseto spiegazioni in merito ai grandi disagi che famiglie e bambini stanno già vivendo in vista del rientro a scuola.

“Capiamo la situazione di grande incertezza che stiamo vivendo tutti, istituzioni comprese – spiegano i genitori dei bambini della sezione via Lago di Varano – ma siamo veramente allibiti dalla scelta fatta dalla dirigente scolastica di spostare una delle insegnanti in un’altra struttura, soprattutto in un anno in cui i bambini sono spaesati dallo stravolgimento degli spazi e degli orari e, adesso, anche dal fatto di non trovare una maestra per loro punto di riferimento, non garantendo così una continuità educativa. La divisione in “bolle” dei bambini porterà, quindi, alla divisione delle maestre: proprio per questa situazione di totale incertezza lo spostamento dell’insegnante ci sembra ancora di più incomprensibile e, soprattutto, a totale discapito dei nostri bambini.

Tutto questo pensando che al momento il tempo pieno non ci è stato ancora garantito, sia per la mancanza di personale covid sia per i lavori in corso nella struttura per la divisione della sezione, iniziati proprio a ridosso dell’apertura scolastica. Noi abbiamo scelto questa struttura anche perché ci è stato garantito il tempo pieno e a questo punto siamo costretti a riorganizzare, velocemente, la nostra vita lavorativa e familiare.

Chiediamo quindi alla dirigente scolastica e al Comune di Grosseto risposte e soluzioni adeguate, visto che a un giorno dall’inizio della scuola siamo ancora in una fase di totale incertezza, e in mancanza di risposte chiediamo chiarezza per poterci organizzare e non gravare, ancora, sui nostri bambini”.