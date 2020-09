La consigliera Andreuccetti aderisce alla Lega: «Ancora più forti a sostegno della maggioranza»

ORBETELLO – La Lega allarga la sua squadra in consiglio comunale a Orbetello. La consigliera Giulia Andreuccetti ha aderito al partito del Carroccio.

“Una adesione già maturata e pensata da tempo, sia per la condivisione delle idee portata avanti dal partito, sia per l’amicizia con Michele Pianelli e Silvia Magi” spiega la consigliera.

“Ho voluto aderire al progetto leghista proprio ora – conclude -, per dare maggior supporto alla candidatura di Andrea Ulmi in consiglio regionale. Un’occasione da non perdere per portare finalmente il centrodestra a governare la Toscana ed eleggere un rappresentante maremmano a Firenze.

“La compagine amministrativa guidata dal sindaco Andrea Casamenti – affermano dal Carroccio – mantiene la sua forza e compattezza nel governo del Comune e si prepara alla sfida del prossimo anno per la riconferma, in cui Lega punta ad allargare la sua rappresentanza”.