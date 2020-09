GROSSETO – A metà settembre, un fine settimana estivo riscalda la Maremma con due giornate, quelle di sabato 12 e domenica 13 settembre, all’insegna del sole e del bel tempo.

E anche delle temperature alte: massime a quota 32 gradi nella giornata di oggi, che potrebbero diventare addirittura 34 domani. Attenzione, quindi, alle ore più calde.

Sono in leggero calo, invece, le temperature minime: in entrambe le nottate il termometro, sempre nel capoluogo, dovrebbe toccare i 18 gradi consentendo quindi di dormire senza problemi.

Non sono previste precipitazioni atmosferiche in questo fine settimana, vento leggero sia al mattino che al pomeriggio: condizioni perfette, quindi, anche per praticare sport.

