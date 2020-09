Grosseto, si accende il mercato: due arrivi dalla serie A. Mercoledì amichevole con il Pisa

GROSSETO – Si comincia a fare sul serio. Presentati questa mattina due nuovi acquisti, tutti e due in prestito da grandi Club di serie A. Kalaj, difensore italo albanese proveniente dalla Lazio, e il mediano Kraja in arrivo dall’Atalanta. Elementi che potranno, e dovranno, dare qualità allo scacchiere tattico di mister Magrini per un campionato che si preannuncia più che mai difficile e impegnativo.

Sergio Kalaj, (nella foto) classe 2000, doppia nazionalità italiana e albanese, è stato lo scorso anno uno dei pilastri difensivi della primavera della Lazio, giocando 19 partite, Coppa compresa, e segnando una rete. Simone Inzaghi lo ha portato più volte in panchina con la prima squadra proprio per la fiducia che ha in lui.

Erdis Kraja, altro classe 2000, nazionalità albanese, arriva invece dalla vittoria del campionato con la maglia del Palermo, dove ha collezionato 21 presenze condite da 3 gol e 2 assist. Il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta che ha girato in prestito il giovane al Grosseto. E’ un mediano che può giocare anche da mezz’ala.

Intanto ieri il Grosseto ha giocato un’importante amichevole al Franchi di Firenze contro la Fiorentina, chiudendo sul 5-1 per la squadra di Iachini ma facendo vedere un buon calcio. Bellissimo il gol di Raimo, che mette il timbro biancorosso, con un tiro a girare da fuori area. I biancorossi hanno colpito anche un palo da fuori area con Fratini, mentre a inizio gara Antognoni e il vicepresidente Simone Ceri si sono scambiati la maglia in segno di grande rispetto reciproco tra le due squadre toscane.

Intanto mercoledì 16 settembre il Grosseto tornerà in campo, sul terreno del comunale “Mariotti” di Montecatini Terme, per affrontare il Pisa. La gara comincerà alle ore 17 e sarà a porte chiuse per il pubblico e la stampa.