FOLLONICA – “Il primo intervento che spero di veder messo subito in campo è la messa in sicurezza e restauro del complesso della Torre dell’orologio dentro l’ex Ilva che sta cadendo a pezzi, con il tetto già crollato per una buona parte, abitato legalmente e non, patrimonio storico della città che rischiamo di perdere”.

A scriverlo Marco Stefani dell’associazione Le Dune rivolgendosi ai due candidati sindaco al Comune di Follonica Andrea Benini e Massimo Di Giacinto.

“Il recupero dell’area storica di Follonica deve partire da questo – prosegue -. Persino ‘economicamente’ avrebbe un costo limitato rispetto ad altri interventi che dovrebbero e comunque dovranno essere messi in cantiere”.

“#nucleoindigeno: da oggi il discorso sull’ex Ilva passerà da questo hashtag” conclude.