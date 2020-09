A scuola continuano i lavori di efficientamento energetico: nessuna interferenza con il ritorno in classe

GROSSETO – La scuola primaria 4 di viale Luigi Einaudi è ancora interessata dai lavori di efficientamento energetico. Si tratta di un intervento previsto e partito prima del lockdown e non fa quindi parte dei lavori di adeguamento funzionale anti-covid previsti ed attuati per la riapertura delle scuole.

Non trattandosi di un’azione funzionale alla riapertura della scuola, a causa dello stop dovuto dall’emergenza sanitaria, i lavori sono stati bloccati e sono potuti riprendere solo di recente.

L’intervento di efficientamento energetico prevede in particolare il ripristino del cappotto termico per cui verranno applicati strati isolanti esternamente o internamente agli edifici in modo tale da garantire un isolamento completo, sia termico che acustico.

I lavori procederanno senza incidere sul regolare svolgimento delle attività scolastiche: sono stati infatti previsti corridoi per agevolare in sicurezza l’ingresso e l’uscita degli studenti nel plesso scolastico.