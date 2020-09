Tuttoweekend, dal teatro sotto le stelle alla sagra del tortello: ecco gli eventi del fine settimana in Maremma

CASTELL’AZZARA

SELVENA – Torna la sagra del tortello selvignano. Dal 12 al 13 settembre a Selvena torna la Stortellata, la terza sagra del tortello. LINK

CIVITELLA PAGANICO

PAGANICO – Al via la nuova rassegna “Parole tra le Mura” dedicata agli autori del territorio, organizzata dal Comune di Civitella Paganico. Si tratta di quattro appuntamenti, sempre la domenica, che si terranno nel centro storico di Paganico, in piazzetta del Leccio, con la partecipazione degli autori. Il 13 settembre, alle 19, Erica Scoccati racconta la sua storia di speranza e coraggio nel libro “Una ragazzo in ballo” scritto da Francesco Ciai per Edizioni Effigi. Erica Scoccati era una ballerina professionista quando qualcosa più grande di lei le ha strappato via tutti i sogni: un cancro al cervello. Dopo un percorso lungo e difficile, oggi Erica sta bene, vive e lavora a Grosseto come insegnante e ha ricominciato a ballare nel tempo libero. LINK

GROSSETO

GROSSETO – Torna in via Lago di Varano, a Grosseto, la Festa dello sport. Dal 21 agosto al 20 settembre tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, sarà possibile degustare piatti tipici maremmani. Un’occasione per gli amanti dello sport e della nostra cucina. LINK

MANCIANO

SATURNIA – Continua la mostra allestita a cura dell’Associazione grossetana acquerellisti (Aga) e sotto la vigile e preziosa collaborazione del direttore artistico Marco Firmati, presso le eleganti sale del Polo Aldi a Saturnia. La mostra, dal titolo “Quando un’emozione diventa colore” ha decisamente una cornice non comune, vuoi per l’eleganza del centro culturale, vuoi per l’impareggiabile contesto paesaggistico in cui il tutto è incastonato. La mostra rimarrà aperta fino all’11 ottobre. LINK

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Galleria Spaziografico allestisce a Massa Marittima in vicolo Ciambellano 7 la mostra fotografica “Eva”, opere del maestro Mario Vidor che hanno per soggetto la figura femminile immersa nella natura. L’opening è fissato per sabato 29 agosto con orario 18-20. Rimane aperta fino al 18 settembre con orario 17 – 20. LINK

VALPIANA – Alla Ferriera del Cilindro, la mostra di lavori di Riccardo Ricci, dedicati – e dipinti – alle 3 di notte, l’”ora terza”. La mostra sarà visitabile dal 25 agosto al 13 settembre. Tutte le informazioni utili a questo LINK.

MONTE ARGENTARIO

PORTO SANTO STEFANO – Si aprirà sabato 5 settembre la mostra personale “Lucio Bonavolontà Riva” alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano (Monte Argentario). La mostra resterà aperta fino al 20 settembre con orario 18,30 – 22. LINK

ROCCALBEGNA

SANTA CATERINA – Morbello Vergari, poeta e scrittore di Maremma, verrà ricordato, a cento anni dalla nascita, nel suo paese d’origine, Santa Caterina (Roccalbegna), domenica 13 settembre con una importante manifestazione. LINK

SORANO

SAN GIOVANNI DELLE CONTEE – Da sabato 29 agosto (e per tutto il mese di settembre) a San Giovanni delle Contee, nel comune di Sorano, all’osteria Maccalè, una scelta di cartoline di grandi fotografi sull’Africa. LINK