Solari Handball instancabile, rose al lavoro e collaborazione con Follonica

GROSSETO – Il team Solari Grosseto Handball conferma quest’anno l’impegno su più fronti. Punto fermo della stagione 2020-2021 è la partecipazione al campionato di pallamano di Serie A2 femminile. Un progetto, per il quale la società si sta spendendo tanto, voluto e realizzato grazie anche alla collaborazione della Pallamano Follonica. La rosa biancorossa sarà rafforzata da 6 atlete provenienti dalla città del golfo, un sodalizio di ampie vedute e ben rodato, considerata l’esperienza della passata stagione in Coppa Toscana. Allo stato, il Grosseto è stato inserito nel Girone C di A2f composto da Chiaravalle, Mugello, Cellini Padova, Arcobaleno, Oderzo, Tushe Prato, Ariosto Ferrara. A breve sarà ufficializzato il calendario delle partite da parte della Federazione.

Sarà una stagione intensa per i maremmani che, oltre al campionato di punta femminile, parteciperanno anche al campionato di Serie B maschile e alle categorie giovanili Under 20F, Under 19M, Under 17F e Under 15M. Inoltre, ci sarà ai nastri di partenza anche il settore promozionale a chiudere il cerchio delle squadre messe in campo dal Grosseto in questa imminente e calda stagione.

La problematica covid condiziona le attività e rende molto impegnativa la ripresa degli allenamenti e, per questo, al fine di impedire i contagi tra gli atleti nonché tra il personale tecnico/dirigenziale, la società si è organizzata per mantenere alto il livello di attenzione, con tutte le precauzioni del caso e l’osservanza dei prescritti protocolli. La prudenza è d’obbligo sebbene l’entusiasmo e la determinazione siano alle stelle e la voglia di riprendere è tanta dopo il lungo lock down, che ha interrotto i precedenti campionati e ha costretto per tante settimane tutti in casa.

Il Direttore Tecnico, Stefano Chirone, conta molto sull’apporto dei suoi principali e preziosi allenatori: Paolo Fanelli, Daniele Radi, Leandro Ferraiuolo e Alessandra Giuliano. In più, è allo studio la collaborazione di Stella Maccari e Chiara Pepi, nella doppia veste di giocatrici/tecnici, in quanto già atlete della squadra senior femminile. Varata quindi una organizzazione duttile e interscambiabile, studiata per venire incontro alle varie esigenze che si presenteranno durante la stagione.

Un anno complesso con obiettivi ambiziosi, tante le novità ma ci sarà da lavorare tanto – fanno sapere dalla società – e i sacrifici non mancheranno. Lo sforzo profuso da tutti potrà essere ricompensato dai risultati che ci si augura possano arrivare copiosi. L’auspicio più grande è che lo spettacolo della pallamano possa essere condiviso dal pubblico di casa, sempre numeroso e caloroso, che, allo stato, causa le restrizioni covid, non potrà accedere alle strutture sportive per assistere agli incontri e incitare i propri beniamini.