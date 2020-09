Scuola di via Monte Bianco: stamani l’incontro in Comune. Domani il sopralluogo all’istituto

GROSSETO – «Domani ci sarà il sopralluogo dell’amministrazione comunale alla scuola di via Monte Bianco per misurare l’ampiezza delle aule» la delegazione di genitori che questa mattina hanno incontrato l’amministrazione comunale elenca punto per punto le richieste fatte e quanto promesso dall’amministrazione comunale nell’incontro con l’assessore Chiara Veltroni.

«All’incontro purtroppo, pur invitata, non era presente la preside; ci sarebbe invece piaciuto incontrarla assieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e chiarire perché, come si evince dal verbale presentatoci dal Comune, la dirigente non abbia chiesto, a luglio, spazi ulteriori per le classi più numerose» commentano i genitori dei 398 bambini che studiano alla scuola Toti.

Mamme e babbi hanno chiesto all’amministrazione altre aule, in caso che quelle nella sede di via Monte Bianco siano insufficienti. Ma anche che, nell’attesa che si attivi il tempo pieno, la mensa sia spostata per tutti i bambini (primo e secondo ciclo) alle 13.10, per consentire ai genitori che potranno di disdirla e portar via i figli prima delle refezione e agevolare quei genitori che hanno bambini in più classi.

«L’assessore si è detto disponibile a cercare una soluzione condivisa, che non faccia perdere preziose ore di studio ai ragazzi e che impedisca lo spacchettamento delle classi».

Domani mattina dunque il dirigente dei servizi educativi Felice Carullo effettuerà il sopralluogo alla scuola. Se gli spazi non fossero sufficienti per tutti i ragazzi l’amministrazione ha detto che si attiverà per trovare spazi ulteriori in altre strutture e in ultima analisi prenderà in considerazione la soluzione delle tende militari come fatto da altri istituti scolastici.

«L’amministrazione si è presa con noi un impegno preciso, e siamo fiduciosi che vorrà onorarlo» concludono i genitori.