Riprendono le attività del Gruppo scout d’Europa: come iscriversi

GROSSETO – Dopo mesi di attività a distanza, uniforme indossata davanti a uno schermo, incontri svolti sulle più svariate piattaforme di videoconferenza, finalmente i ragazzi e le ragazze del Gruppo scout d’Europa di Grosseto riprendono le proprie riunioni.

Mancava il gioco all’aria aperta, il terreno sotto gli scarponi, il contatto con la natura, la gioia della condivisione delle piccole grandi esperienze vissute come avventure d’altri tempi.

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria non hanno scoraggiato i capi del Gruppo che, supportati da un legale individuato dall’associazione Scout d’Europa – Fse, hanno adottato tutte le misure necessarie per tornare a far vivere ai propri ragazzi il metodo scout.

Le riunioni riprenderanno quindi sabato 12 settembre presso la Parrocchia San Giuseppe, in via Sauro, a Grosseto, dove il gruppo ha le proprie sedi.

Le iscrizioni sono aperte per tutti i bambini e le bambine dagli 8 ai 10 anni e per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 16 anni. Per informazioni è possibile contattare i responsabili tramite la pagina Facebook del Gruppo (https://www.facebook.com/fsegrosseto/) oppure all’indirizzo e-mail scoutgrossetofse@gmail.com.