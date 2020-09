GROSSETO – Lo hanno atteso questa mattina all’aeroporto di Fiumicino dove è arrivato dal Portogallo dove si trovava in carcere. L’uomo, 36 anni, senegalese, è coinvolto nell’omicidio di Natale in via della Pace il 23 dicembre 2019. Quello in cui sono stati uccisi due uomini, due senegalesi, per motivi di droga.

È stata laSquadra mobile della Questura di Grosseto ad andare a prelevare l’uomo arrivato a Roma in aereo con la Polizia di frontiera. Lo straniero era stato arrestato il 29 agosto in Portogallo, a Lisbona, a seguito di un mandato di arresto europeo.

L’uomo era infatti fuggito subito dopo l’omicidio. Arrestato dall’Interpol a seguito delle ricerche in ambito internazionale effettuate dalla Squadra mobile di Grosseto e dal Servizio per la cooperazione internazionale tra le forze di polizia, il senegalese è stato trasferito in carcere a Grosseto.