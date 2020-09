Ricomincia la scuola e parte il servizio di scuolabus gratuito

SCARLINO – Lunedì 14 settembre ricomincia l’attività scolastica dopo mesi di stop dovuti alla pandemia di Covid-19. Un momento importante per tutti gli studenti, che riprendono il percorso formativo.

A Scarlino ci sono quattro plessi scolastici: la scuola dell’infanzia, le due scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado. L’Amministrazione comunale, per supportare le famiglie dopo il lockdown, ha deciso di rendere gratuito il servizio di scuolabus (l’unica richiesta è il versamento di 5 euro per il rilascio di un tesserino identificativo), e di donare i libri a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Due misure volte a dare un contributo concreto alla comunità.

Sul sito del Comune di Scarlino, nella sezione “Servizi socio-educativi”, le famiglie che hanno richiesto il servizio di trasporto per i figli possono trovare l’orario provvisorio dello scuolabus.

L’organizzazione verrà modificata quando la dirigenza scolastica introdurrà il servizio mensa. Per accedere al pullman è necessario rispettare alcune norme per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19: a casa deve essere misurata la febbre e – in caso di alterazione – non è consentito utilizzare il mezzo. Lo stesso vale se lo studente è stato a stretto contatto con un contagiato.

Al momento dell’ingresso nello scuolabus lo studente con più di sei anni deve indossare la mascherina. L’Amministrazione comunale raccomanda alle famiglie di seguire scrupolosamente le misure di sicurezza.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio associato Pubblica istruzione al numero 0566 38529 (Carla Brunese) o inviare una mail all’indirizzo c.brunese@comune.scarlino.gr.it.