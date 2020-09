L’almanacco del Giunco: l’11 settembre la nascita del Wwf e l’attentato alle Torri Gemelle

GROSSETO – Venerdì 11 settembre, san Paziente vescovo, il sole sorge alle 6.51 e tramonta alle 19.30. Accadeva oggi:

9 – Si conclude dopo tre giorni la battaglia della foresta di Teutoburgo, una delle più gravi sconfitte subite dai romani, che bloccò il loro tentativo di espansione in Germania.

260 – Dedica dell’altare di Augusta.

831 – Conquista islamica di Palermo.

1297 – Battaglia di Stirling Bridge: gli scozzesi di William Wallace sconfiggono gli inglesi.

1541 – Santiago del Cile viene distrutta da tribù indigene.

1599 – A Roma, in piazza Castel Sant’Angelo sono giustiziati Beatrice Cenci, la matrigna Lucrezia Petroni ed il fratello Giacomo per l’omicidio del padre, il conte Francesco Cenci.

1609

– Viene annunciato un ordine di espulsione contro i musulmani non convertiti di Valencia; sarà l’inizio dell’espulsione di tutti i musulmani della Spagna;

– Henry Hudson sbarca sull’isola di Manhattan.

1683 – Battaglia di Vienna: Giovanni Sobieski libera Vienna dall’assedio turco e ferma per sempre l’avanzata ottomana in Europa.

1697 – Battaglia di Zenta: pose fine alla Guerra austro-turca (1683–1699) dando origine alla Pace di Carlowitz.

1709 – Battaglia di Malplaquet, Gran Bretagna, Paesi Bassi ed Austria sconfiggono la Francia.

1714 – Barcellona si arrende alle armate spagnole e francesi, nel corso della Guerra di successione spagnola.

1776 – La conferenza di pace britannico-americana di Staten Island non riesce a fermare la nascente Rivoluzione americana.

1777 – Battaglia di Brandywine.

1789 – Alexander Hamilton viene nominato primo Segretario di Stato del Tesoro degli Stati Uniti.

1795 – A Crich, in Inghilterra, parte il primo prototipo di tranvia a cavalli, ad opera di Benjamin Outram.

1800 – Luisa Sanfelice è giustiziata a Palermo dal re Ferdinando I delle Due Sicilie per i fatti della Repubblica partenopea.

1802 – Fine della Repubblica subalpina, il Piemonte è annesso all’Impero francese.

1814 – Battaglia di Plattsburgh.

1847 – La più nota canzone di Stephen Foster, Oh! Susanna, viene eseguita per la prima volta in un saloon di Pittsburgh (Pennsylvania).

1857 – Coloni Mormoni e Indiani Paiute massacrano 120 pionieri a Mountain Meadows, nello Stato statunitense dello Utah.

1858 – George Mary Searle scopre l’asteroide 55 Pandora.

1890 – “Rivoluzione” nel Canton Ticino. Presa del potere da parte dei radicali. I golpisti saranno chiamati “settembristi”

1894 – San Marino adotta l’inno nazionale della Repubblica.

1906 – Il Mahatma Gandhi durante una protesta all’Empire Theatre of Varieties di Johannesburg, adotta per la prima volta la sua metodologia della satyagraha, chiamando i suoi compagni a sfidare la nuova legge e a subire le punizioni previste, senza ricorrere alla violenza.

1914 – L’Australia invade la Nuova Britannia, sconfiggendo il contingente tedesco ivi presente.

1919 – I Marines statunitensi invadono l’Honduras.

1921 – Fatty Arbuckle viene arrestato per stupro.

1922 – Inizia il mandato britannico della Palestina.

1926 – Fallito tentativo di assassinio di Benito Mussolini da parte dell’anarchico Gino Lucetti.

1931 – Salvatore Maranzano viene ucciso dai sicari di Lucky Luciano.

1940 – George Stibitz esegue la prima operazione da remoto su un elaboratore.

1941 – Inizio degli scavi per la costruzione del Pentagono. La marina militare statunitense riceve l’ordine di attaccare i sottomarini tedeschi.

1943

– Truppe tedesche occupano la Corsica e il Kosovo-Metohien, inizio della liquidazione del ghetto a Minsk e Lida da parte dei nazisti;

– Inizia la battaglia di Gorizia tra truppe tedesche occupanti e brigate partigiane italiane e slovene.

1944

– Il paese di Barcis, in Valcellina, provincia di Pordenone, viene dato alle fiamme dalle truppe tedesche d’occupazione per ritorsione antipartigiana;

– Le prime truppe dell’esercito statunitense attraversano il confine occidentale della Germania nazista.

1946 – Nasce la società Max Planck per l’avanzamento delle scienze.

1948 – Henri Queuille diviene Primo ministro di Francia.

1951 – Florence Chadwick attraversa la Manica a nuoto dall’Inghilterra alla Francia, e diventa la prima donna ad aver compiuto la traversata in entrambe le direzioni.

1960 – Si chiude a Roma la XVII Olimpiade.

1961 – Fondazione del WWF.

1965 – La 1st Cavalry Division arriva in Vietnam.

1970 – Un tornado causa 30 vittime a Venezia.

1971 – Il Bahrein e il Qatar aderiscono alla Lega araba.

1972 – Si chiude a Monaco di Baviera la XX Olimpiade.

1973 – Cile: il golpe militare di Augusto Pinochet rovescia il governo, il presidente Salvador Allende muore durante le ultime fasi di assalto al palazzo presidenziale.

1988 – Italia: il team Ferrari ottiene una doppietta al Gran Premio d’Italia, dopo nove anni di mancata vittoria, doppietta dedicata ad Enzo Ferrari scomparso qualche settimana prima: primo Gerhard Berger, secondo Michele Alboreto.

1989 – Ungheria: in seguito al picnic paneuropeo dell’agosto precedente, la Cortina di ferro viene aperta ed inizia l’esodo di tedeschi della Ddr in Occidente.

1990 – Céline Dion pubblica il suo primo album in lingua inglese, intitolato Unison.

1992 – La foiba di Basovizza diventa monumento nazionale.

1996 – USA: emissione dei francobolli commemorativi di Glenn Miller, Count Basie, Tommy & Jimmy Dorsey, Benny Goodman (serie Big Band Leaders).

1997 – La Scozia vota per ristabilire il proprio Parlamento, dopo 290 anni di unione con l’Inghilterra e nel 700esimo anniversario della battaglia di Stirling Bridge.

1998 – Il consigliere indipendente Kenneth Starr invia un rapporto al Congresso degli Stati Uniti d’America, nel quale accusa il presidente Bill Clinton di 11 possibili reati che prevedono l’impeachment.

1999 – Pubblicazione nel Regno Unito del primo volume dell’Archivio Mitrokhin.

2000 – Attivisti protestano contro il meeting del Forum economico mondiale a Melbourne, in Australia.

2001 – Attacco terroristico dell’11 settembre 2001: negli Stati Uniti il dirottamento di tre aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni all’ala destra del Pentagono, mentre un quarto aereo si schianta in Pennsylvania: muoiono quasi 3000 persone.

2003 – Entra in vigore il protocollo di Cartagena.

2011 – Inaugurazione del National September 11 Memorial & Museum, museo dedicato agli attentati al World Trade Center dell’11 settembre 2001.

Fonte: il.wikipwdia.org