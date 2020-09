Istia Paese Di…Vino, gironi ancora incerti nella seconda settimana di agonismo

ISTIA D’OMBRONE – Seconda settimana di gare per il Torneo Istia Paese Di..Vino, con i gironi eliminatori ancora incerti e apertissimi. Nel gruppo A, con il Barbagianni Carrozzeria Tirrena che riposava, è la Grossentus di Simone Corridori (nella foto) a guadagnare la copertina con la vittoria 8 a 6 contro il Rispe Crew (Tenucci 4) che di fatto condanna il team del Parco alla retrocessione nel tabellone secondario. I bianconeri, spinti dai gol di Amraoui e Rodriguez, si giocheranno il primo posto contro Chigiotti e compagni.

Nel girone B i padroni di casa dell’Istia Campini dilagano contro il RockAlbegna, con il 15 a 6 che proietta il solito Edoardo Galloni, nove gol per lui, in testa alla classifica cannonieri. Raia e soci rimangono così a punteggio pieno, ma tallonati dall’Endurance Team di Meattini che fa un passo in avanti per la conquista del secondo posto con il pareggio per 6 a 6 contro il Cassai Gomme: superlativa la prova di Ciacci, autore di tutte le reti della sua squadra, ma Tistarelli e Bambagioni lasciano ancora aperti tutti i discorsi per la qualificazione.

Nel gruppo C, il Rosa 27, trascinato dai gol nella prima frazione di Hrytsyuk, sorprende la rimaneggiata Tpt Pavimenti, che prova nel finale a reagire con le giocate di Sbrolli e Castelli ma è costretta ad arrendersi 7 a 6: decisiva sarà quindi la sfida con la Pizzeria Big Pizza che osservava la settimana di riposo.

Nel girone D big match tra Fc Bascalia e Atletico Barbiere, con il team moldavo che la spunta per 9 a 7: la coppia Topada-Petcov scardina la difesa dei ragazzi di Di Girolamo, in cui brilla come spesso accade il solito Santamaria. Riposava la Scafarda.