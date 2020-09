Intervento di Adf sulla dorsale del Fiora: 16 Comuni maremmani coinvolti

SEMPRONIANO – Manutenzione sulla dorsale Fiora. Martedì 15 settembre dalle 7 alle 19 i tecnici di AdF effettueranno un importante intervento di riparazione della condotta adduttrice in località Rocchette di Fazio, nel comune di Semproniano.

I lavori potranno determinare, in base alla capacità dei singoli serbatoi e alla locale disponibilità di risorse aggiuntive, la temporanea sospensione dell’erogazione idrica ai serbatoi e alle utenze collegate direttamente alla dorsale Fiora nei comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Orbetello, Roccastrada, Scansano, Semproniano e Scarlino e in località Usi e zone limitrofe nel comune di Roccalbegna.

Poiché la capacità di compenso dei serbatoi (e delle autoclavi delle singole utenze) varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa e del fabbisogno idrico dello specifico giorno, il disservizio alle utenze potrà presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati.

Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Sarà cura del personale AdF verificare la situazione dei serbatoi ed attivare un servizio di emergenza qualora l’interruzione del flusso alle utenze dovesse essere superiore alle 24 ore, come previsto dalla Convenzione di Affidamento.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde di AdF 800.35.69.35, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione tutti i giorni 24 ore su 24.