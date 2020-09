GROSSETO – Ancora qualche nuvola in provincia di Grosseto anche nella giornata di venerdì 11 settembre. L’atteso aumento delle temperature è invece rinviato, anche se probabilmente soltanto di un giorno.

Restano stabili a quota 30 gradi le massime, come avvenuto nella giornata di ieri. In leggero calo invece le minime, che dovrebbero passare da 20 a 19 gradi.

Vento debole in mattinata e leggermente più sostenuto nel pomeriggio: da domani, per tutto il wekeend e l’inizio della prossima settimana, temperature in aumento.

