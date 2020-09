Il fabbricato di via Fucini di nuovo occupato «Prima o poi succederà qualcosa»

GROSSETO – «Hanno tagliato la rete e sono di nuovo dentro» un lettore lamenta la situazione nel palazzo in costruzione tra via Fucini e via Merano, a Grosseto.

Il palazzo nei giorni scorsi era stato sgomberato dalla Polizia municipale e dal Comune che aveva fatto una operazione attesa da tempo.

«Qualcuno ha rotto la rete che era stata posta attorno ed è entrato, e c’è di nuovo lo stesso viavai di prima – racconta – ho chiamato anche la Polizia municipale per segnalare la cosa».

«Il problema è che prima o poi succederà qualcosa, perché la gente è esasperata e la situazione sta sfuggendo di mano».