Coronavirus: a Monterotondo chiuso il palazzetto dello sport. Nove casi e 19 persone in quarantena

MONTEROTONDO MARITTIMO – A titolo precauzionale, a seguito dei casi positivi al Covid -19 registrati sul territorio comunale, il Comune di Monterotondo Marittimo ha deciso di chiudere anche il Palazzetto dello sport per l’utilizzo del calcetto e dei corsi delle varie associazioni.

La decisione è stata presa prima di tutto per evitare possibili nuovi focolai, anche e soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Inoltre le operazioni di sanificazione, che dovrebbero essere ripetute all’interno degli spazi adibiti all’attività sportiva e degli spogliatoi ad ogni nuovo ingresso, comporterebbero per gli utenti tariffe insostenibili su un’area come quella del palazzetto dello sport.

Pertanto, il Palazzetto così come il parco giochi comunale, rimarranno chiusi fino al 15 ottobre, in linea con la data fissata dal Governo per proclamare la fine dello stato d’emergenza.

Rimane invece aperta la palestra di Monterotondo Marittimo, con ingressi contingentati e il protocollo anticovid sempre in vigore.

Stazionaria la situazione dei contagi: confermati i nove casi positivi a Monterotondo Marittimo. Nessun nuovo caso registrato. I cittadini in quarantena sono 19.

Il Comune di Monterotondo Marittimo attraverso la Polizia Municipale e le telecamere del sistema di videosorveglianza sta continuando ad effettuare i controlli su tutto il territorio comunale. Ricordiamo che con ordinanza del sindaco è obbligatorio indossare la mascherina anche all’esterno durante tutte le ore del giorno.