Cambia la viabilità alla Cittadella, modifiche anche alle corse degli autobus

GROSSETO – Da lunedì 14 settembre a Grosseto sarà in vigore una nuova regolamentazione della viabilità nell’area della Cittadella dello Studente, studiata al fine di evitare il congestionamento del traffico veicolare.

Sarà pertanto attivata una nuova fermata di discesa/salita passeggeri in via Aurelia Sud (di fronte la Caserma della Forestale) sia in arrivo che in partenza delle linee scuolabus per gli studenti.

Queste le corse che la mattina effettueranno scarico/carico passeggeri esclusivamente dalla nuova fermata, senza transitare all’interno della Cittadella:

corsa 41P728 delle ore 6.40 da Marsiliana-Albinia-Grosseto;

corsa 41P001 delle ore 13.23 da via Manetti-Marsiliana;

corsa 40O734 delle ore 6.25 da Pescia Fiorentina-Albinia-Grosseto;

corsa 40O786 delle ore 13.25 da Grosseto Fs-Orbetello-Pescia Fiorentina-Capalbio;

corsa 39O258 delle ore 6.45 Orbetello Porto-Albinia-Grosseto;

corsa 39O212 delle ore 13.30 da via Manetti-Orbetello Porto;

corsa 39O005 delle ore 6.35 Orbetello Fs-Grosseto Fs;

corsa 39O004 delle ore 13.35 Grosseto Fs-Orbetello FS;

corsa 39O381 delle ore 6.45 Orbetello Donatori del Sangue-Albinia-Grosseto;

corsa 39O259 delle ore 13.25 Grosseto-Albinia-Orbetello Porto;

corsa 8/G592 delle ore 5.40 Manciano-Montemerano-Scansano-Grosseto;

corsa 8/G406 delle ore 13.15 Grosseto-Scansano-Montemerano-Manciano;

corsa 41P519 delle ore 5.42 Pitigliano-Manciano-Albinia-Grosseto;

corsa 41P749 delle ore 13.30 Grosseto Fs-Albinia-Manciano-Pitigliano;

corsa g15358 delle ore 6.55 Alberese-Grosseto Fs:

corsa g15783 delle ore 13.20 Grosseto Fs-Alberese;

corsa 8/G407 delle ore 6.25 Murci-Scansano-Grosseto;

corsa 8/G563 delle ore 13.20 Grosseto-Scansano-Murci;

corsa 9/G486 delle ore 6.20 Scansano-Magliano-Grosseto;

corsa 9/G916 delle ore 13.35 Grosseto-Magliano-Scansano;

Via Brigate Partigiane

Inoltre, in via Brigate Partigiane sono individuate 2 fermate dove determinate corse descritte a seguire, alla mattina in arrivo, effettueranno lo scarico dei passeggeri non transitando all’interno della Cittadella. Anche all’uscita da scuola, dalle due fermate di via B. Partigiane le corse bus effettueranno carico dei passeggeri e quindi proseguiranno su via De Barberi, via Scopetani dove effettuano le due fermate previste, quindi percorreranno via Lazzeri. Gli studenti possono usufruire delle fermate dove sono discesi la mattina o, in alternativa, le fermate di via Scopetani. Le corse bus interessate dalla suddetta organizzazione sono le seguenti:

corsa 1/G965 delle ore 6.55 Riva del Sole-Grosseto Pace Sacro Cuore;

corsa 1/G341 delle ore 13.15 Grosseto Fs-Riva del Sole;

corsa 1/G992 delle 6.30 da Punta Ala a Grosseto Fs;

corsa 1/G892 delle ore 13.20 da Grosseto Fs a Punta Ala;

corsa 1/G714 delle ore 7.05 da Riva del Sole a Grosseto Fs

la corsa g86004 delle ore 13.40 parte da via Brigate Partigiane alle 13.40 (prosegue per Riva del Sole con la corsa 1/G697 delle ore 13.50 Grosseto Fs-Riva del Sole;

corsa 39O528 delle ore 6.50 Porto Ercole-Grosseto Fs;

corsa 39O569 delle ore 13.20 Grosseto-Porto Ercole;

corsa 39O210 delle ore 6.56 P.S. Stefano-Fonteblanda-Grosseto Fs;

corsa 39O380 delle ore 13.30 da via Manetti-P.S. Stefano;

corsa 39O149 delle ore 7.00 P.S. Stefano-Grosseto Fs;

corsa 39O146 delle ore 13.28 da via Manetti-P.S.stefano;

corsa 39O170 delle ore 7.00 P.S. Stefano-Grosseto FS;

corsa 39O150 delle ore 13.30 Grosseto Fs-P.S. Stefano;

corsa 10G239 delle ore 6.40 Buriano-Grosseto Fs;

corsa 10G222 delle ore 13.20 Grosseto Fs-Buruiano.

Tutte le corse in arrivo a Grosseto provenienti da via Mascagni effettuano ingresso alla Cittadella da via De Barberi, via Scopetani, dove effettuano scarico alle due fermate previste e da via Lazzeri riprendono il regolare percorso. Tutte le corse in partenza da Grosseto Fs raggiungono la Cittadella da via Mascagni, via De Barberi, via Scopetani, dove effettuano carico alle due fermate previste, da via Lazzeri riprendono il regolare percorso.

Le due fermate di via Bellucci saranno temporaneamente soppresse: pertanto tutte le altre corse in arrivo e partenza dalla Cittadella dello Studente effettueranno esclusivamente scarico/carico passeggeri alle fermate di via Scopetani.