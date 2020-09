Auto finisce contro il guard-rail. Donna incastrata nell’auto

GAVORRANO – Incidente stradale sulla quattro corsie in direzione sud, tra l’uscita di Potassa e Giuncarico, intorno alle ore 18 di stasera. Una donna di 32 anni, per cause in fase di accertamenti, ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato la giovane rimasta incastrata nell’abitacolo, l’automedica di Follonica e l’ambulanza della Croce Rossa di Scarlino.

La donna è stata trasferita all’ospedale di Grosseto, le sue condizione fortunatamente non sarebbero gravi.