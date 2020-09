Allenamento con la Nazionale e campionati di categoria per gli atleti della Fight Gym

GROSSETO – Dopo la lunga pausa dovuta al Covid riparte i pugilato alla Fight Gym Grosseto con la riapertura di tutti i corsi tenuti da vari insegnanti in discipline da combattimento e non coordinati dal maestro Raffaele D’Amico. Una ripartenza piena di impegni, ma anche di soddisfazioni per la convocazione agli allenamenti al centro Federale di Assisi del peso piuma Halit Erylmaz con la Nazionale under 22. Il giovane turco naturalizzato italiano ha accolto l’invito da parte dello staff tecnico della Nazionale Italiana con grande entusiasmo per la fiducia in lui riposta impegnandosi al massimo per guadagnarsi quello spazio da lui tanto ambito.

La Fight Gym Grosseto sta preparando al top il suo gruppo di agonisti e già in questo mese in parte saranno impegnati a Firenze con la fase regionale dei campionati di categoria che vede iscritti ben cinque pugili ad iniziare dalla giovanissima Giulia Massone e dagli junior Moise D’Alfonso e Jonathan Pisano e dagli Youth Richard Hudorovich e Leonardo Vincelli.