Veterani Sportivi verso i playoff, Panificio Arzilli conquista gli spareggi in extremis

GROSSETO – Con le vittorie dei Veterani Sportivi, sulla Panetteria Maremma, e del Panificio Arzilli sulla Macrilela, è calato il sipario sul campionato regolare di calcio a 7 over 35 Csen. Da adesso però si inizia a fare sul serio con i playoff. I Veterani Sportivi hanno battuto 4-3 la Panetteria Maremma grazie alla doppietta di Spampani ed i gol di Penco e Sonnini. Con questo successo i Veterani si sono confermati primi in classifica accedendo direttamente alla semifinale, dove aspettano adesso le squadre che verranno fuori dai playoff. Il Panificio Arzilli ha invece vinto 3-0 a tavolino contro la Macrilela che non si è presentata ed ha conquistato così l’ultimo posto valido per giocarsi i playoff.

Le prime due della classe, Veterani e Finanzia e Friends, vanno direttamente in semifinale, aspettando le squadre che dovranno giocare i playoff di qualificazione, ovvero dalla terza alla sesta. Questi gli accoppiamenti: Panetteria Maremma (terza) contro Panificio Arzilli (sesta), Health Lab (quarta) contro La Macrilela (quinta). Le gare saranno di andata e ritorno. Chi vince va in semifinale. La classifica finale: Veterani Sportivi 42, Finanzia e Friends 38, Panetteria Maremma 34, Health Lab 27, La Macrilela 24, Panificio Arzilli 18, Amatori Grosseto 17, La Stecca 2, Ristorante Il Veliero 1, Granducato del Sasso -9. Classifica marcatori: 27 reti Spampani (Veterani Sportivi), 18 reti Siveri (Panettiera Maremma), 16 reti Notaro (Panificio Arzilli), 15 reti Fedolfi (Health Lab).

Veterani Sportivi-Panetteria Maremma 4-3

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Nardi, Camilletti, Tinturini, Spampani, Penco, Sonnini, Ottobrino.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cinelli, Cipriani, Gigli, Ferrara, Chelli, Seggiani.

Reti: 2 Spampani, Penco, Sonnini; 2 Seggiani, Ferrara.