Verso il voto: come richiedere il duplicato della tessera elettorale

GROSSETO – L’amministrazione comunale di Grosseto invita gli elettori a verificare il prima possibile la validità della propria tessera elettorale e sollecita coloro che ne avessero necessità, a recarsi all’ufficio elettorale in via Saffi 17 per chiedere il rilascio del duplicato, evitando di concentrare le richieste a ridosso o nei giorni stessi delle votazioni.

Questo per facilitare l’accesso agli sportelli ed evitare eventuali assembramenti che potrebbero creare, oltre che disagi, anche rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini e degli operatori.

Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli sportelli di via Saffi 17 rimarranno aperti dal lunedì al venerdì, con orario 8.30 – 13 e il martedì e il giovedì anche 15 – 17.

Il rilascio della nuova tessera non ha costi e avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità. Per informazioni: tel. 0564/488725 – 724; email: ufficio.elettorale@comune.grosseto.it.