Tosap, prorogata la scadenza per la richiesta dei rimborsi

PIOMBINO – Il Comune di Piombino ha prorogato la scadenza per la presentazione della richiesta di rimborso del pagamento per la concessione di suolo pubblico (Tosap) per tutte le attività interessate dai provvedimenti di sospensione obbligatoria, o che l’hanno volontariamente sospesa, il cui volume d’affari medio mensile è risultato inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per tutte queste attività, infatti, il Comune ha disposto il rimborso totale del tributo per l’intero anno 2020.

La scadenza per la presentazione della domanda, inizialmente fissata al 15 settembre, è stata prorogata fino al 15 ottobre per consentire al maggior numero possibile di attività di fare richiesta per il sostegno dato dal Comune.

La domanda deve essere presentata con apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Piombino (https://www.comune.piombino.li.it/pagina2108_corona-virus.html) alla voce “Modulo per la richiesta di accesso al contributo per l’emergenza covid-19” e inviato all’attenzione del Servizio entrate via Pec all’indirizzo comunepiombino@postacert.toscana.it.

Inoltre, si ricorda che le rate di provvedimenti di dilazione concessi dal Comune, in scadenza da agosto a dicembre 2020, sono sospese fino al Primo gennaio 2021. L’originario piano di rateizzazione, quindi, è automaticamente spostato in avanti di cinque mesi.