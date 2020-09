Matite, quaderni e cancelleria: nei supermercati Coop colletta in vista del ritorno a scuola

GROSSETO -Sabato 12 settembre in 21 supermercati Coop-Unicoop Tirreno della Toscana e nel Lazio verrà organizzata una colletta per raccogliere cancelleria e materiale scolastico, in collaborazione con le associazioni di volontariato locali.

Per l’intera giornata soci e clienti potranno acquistare penne, matite, quaderni, cancelleria varia, e depositarli nelle postazioni dedicate.

Tutto il materiale raccolto sarà distribuito, grazie ai volontari, ai ragazzi e alle famiglie che ne hanno più bisogno.

Questi i supermercati i coinvolti: Livorno-CC Parco Levante; Mercato di Livorno; Livorno-La Rosa; Piombino-via Gori; Piombino-Salivoli; Follonica-via Chirici; Massa Marittima; Pieve Fosciana (Lucca); Grosseto-CC Maremà; Orbetello; Civita Castellana; Tarquinia; Cerveteri; Civitavecchia; Viterbo-IperCoop; Ipercoop EuRoma2; Ipercoop Roma Casilino; Roma-Laurentino; Roma-Via Franceschini; Roma-Largo Agosta; Guidonia; Ipercoop Aprilia.