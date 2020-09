Longo: «Lampade votive nei cimiteri, il sindaco lascia i cittadini senza risposta»

CASTEL DEL PIANO – “Il sindaco invece di consentire un confronto diretto preferisce che i suoi cittadini restino senza risposta”. Lo dice Giovanna Longo a nome del gruppo di minoranza in Consiglio comunale a Castel del Piano.

“Abbiamo presentato una mozione sul servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri comunali, questione sentita dalla cittadinanza visto che a febbraio l’amministrazione aveva comunicato a tutti, con grande urgenza, di non procedere al pagamento del bollettino ricevuto dal gestore – continua Longo – Sono seguiti mesi di silenzio e nel consiglio comunale di ieri speravamo di ricevere le informazioni che interessano la cittadinanza, ma non è stato così e le risposte alle questioni fondamentali non le abbiamo ascoltate neanche quando il sindaco, seguendo un copione di teatro già scritto, ha risposto all’interrogazione del suo vicesindaco, sullo stesso argomento, per affermare quanto tutti già sapevamo ovvero che questa amministrazione è estranea alla vicenda sulla quale sta indagando la procura della Repubblica”.

“Pertanto, restano ancora senza risposta le seguenti domande – prosegue Longo – oggi chi è il gestore del servizio di illuminazione delle lampade votive nei cimiteri? Oggi a chi è intestato il contatore? E da queste risposte si potrà capire se i cittadini devono pagare i bollettini e a chi, e a quanto ammonta l’importo annuale”.

“Vorremmo porre anche un altro interrogativo rispetto alla proprietà dell’impianto: ad oggi il proprietario è il concedente, e quindi il Comune, oppure il gestore? – spiega – Si tratta di questione non secondaria per la risoluzione futura del problema e per definire le caratteristiche del nuovo bando di affidamento della concessione. Sono domande alle quali l’amministrazione avrebbe potuto facilmente rispondere se il Sindaco avesse consentito, con un po’ di buonsenso, alla replica sulle interrogazioni”.