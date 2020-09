GROSSETO – Qualche nuvola, ma ancora caldo, nella giornata di giovedì 10 settembre in provincia di Grosseto. Previsto un cielo con nubi sparse, nel pomeriggio anche coperto.

A fronte della diversa situazione, non cambiano o almeno non dovrebbero cambiare le temperature, stabili e attese tra i 20 gradi come minima e i 31 come massima.

Questa parte finale dell’estate si conferma calda, ma variabile. Possibile un ulteriore aumento delle temperature nel corso del prossimo fine settimane, con massime anche vicine ai 35 gradi.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui