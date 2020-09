Il Comune sfratta storica pizzeria. Non pagava l’affitto

GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha disposto lo sfratto di una storica pizzeria del centro che da sempre è in affitto in un locale di proprietà dell’amministrazione comunale.

La pizzeria occupa i fondi da molti anni. Dal 2017 i proprietari non pagano l’affitto al Comune. L’affitto arretrato ammonta ormai a 14 mila euro per il 2017 e altrettanti per il 2018, 15 mila per il 2019 e infine di 10 mila per il 2020 (sino ad agosto).

La Giunta ha deliberato la necessità, «se ne ricorrono i presupposti, all’attivazione delle procedure giudiziarie ritenute opportune per ottenere il rilascio degli immobili e a procedere al recupero forzoso della somme dovute a titolo di canone non riscosso».