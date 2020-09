Due giovanissime per il Grosseto Volley School in rotta verso la serie B2

GROSSETO – Dopo il rientro nel roster di B2 del GrossetoVolley School di Ramona Valchierai, si è concretizzata la trattativa per inserire anche due giovanissime Under 18 provenienti dalla Virtus Biella con cui hanno disputato l’ultima stagione in Serie B1. Sono Letizia Anello cm. 183 – ruolo: centrale e Ilaria Anello cm. 183 –ruolo schiacciatore.

le gemelle, residenti a Gressan (Aosta) hanno sempre giocato insieme a partire dai 6 anni, cresciute nel CCS Cogne di Aosta, loro prima società, hanno partecipato al Trofeo delle Regioni 2017 catturando l’attenzione delle migliori Società italiane. L’anno successivo, a 15 anni, si sono trasferite a Settimo Torinese nella fila del Lilliput dove hanno esordito in serie B2. Poi è l’Antares Verona che decide di inserirle nel proprio organico e lo scorso anno trasferimento alla Virtus Biella che le inserisce nel team di Serie B1 e dove anno disputato anche le gare under 18.

Tante le opzioni per questa nuova stagione per le ragazze aostane tra cui si è subito inserito l’interesse di Grosseto Volley School per completare l’organico che disputerà la nuova avventura nel campionato nazionale di B2. Le stesse atlete contribuiranno a rendere ancora più competitivo l’organico del team giovanile che disputerà il campionato Under 19 .

Per Grosseto Volley School chiudere operazioni di mercato con atlete ancora “under” e di interesse nazionale vuole confermare l’idea che ne caratterizza i progetti sportivi. Investire su giovanissime atlete con ancora grandi margini di crescita conferma la volontà societaria di confermarsi certamente tra le migliori scuole di pallavolo toscane, capace di offrire opportunità di crescita evitando le storiche migrazioni di talenti fuori provincia, se non fuori regione, che troppo spesso caratterizzano il movimento pallavolistico grossetano.

L’operazione di mercato conclusa dal DS Roberto Milani ha raccolto consenti da molte realtà pallavolistiche italiane. Le ragazze saranno ospitate nella nuova foresteria della Società allestita nelle scorse settimane.

Questo il roster della serie B2 2020/2021 di Grosseto Volley School: Lavinia Poggetti e Carolina Marini (palleggiatrici); Laura Santerini e Laura Cherubini (liberi); Letizia Anello, Maria Victoria Colucci e Elena Ciavattini (centrali); Carolina De Leo Pacube, Ilaria Volpi, Ramona Valchierai, Erika Ciavattini e Sara Cunai (schiacciatrici).