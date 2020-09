Cane muore intrappolato nella recinzione elettrizzata

GAVORRANO – È rimasto impigliato nel recinto elettrico, probabilmente difettoso, e non è stato possibile liberarlo. È morto così un cane di taglia media questa mattina nei pressi di un podere nella zona Castellaccia.

Secondo le prime ricostruzioni da parte delle forze dell’ordine, il filo elettrico a protezione di un vigneto, potrebbe essere fuori norma o danneggiato perché mandava corrente diretta anziché alternata.

Il cane, appena venuto in contatto con il filo, non ha più potuto staccarsi ed è morto per la scarica. Il proprietario, impossibilitato ad intervenire ha dovuto assistere alla scena senza fare in tempo ad aiutare l’animale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.