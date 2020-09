BEST in Maremma: ecco le quattro regine dell’estate. I migliori tra bagnetti, ristoranti, pizzerie e gelaterie

GROSSETO – Il mare e la spiaggia, una cena indimenticabile o una serata con pizza e birra, e per finire un ottimo gelato. I nostri lettori hanno scelto e oggi siamo in grado di farvi conoscere i migliori locali della nostra provincia. Grazie a BEST in Maremma, l’iniziativa che per tutta l’estate ha reso protagonisti i lettori de IlGiunco.net e le attività migliori della nostra terra, sono stati scelti le quattro migliori realtà nella quattro categorie da noi scelte: stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie e gelaterie.

«Ricordiamo – spiega Daniele Reali, direttore de IlGiucno.net – che il contest BEST in Maremma era stato lanciato dal nostro quotidiano nel mese di giugno scorso, all’indomani delle riaperture dopo un lungo periodo di lockdown; un modo che avevamo scelto per valorizzare al massimo le nostre eccellenze; lo avevamo fatto in un momento particolare con l’auspicio che la stagione balneare che in Maremma è molto importante per l’economia desse dei risultati buoni. Così è stato e anzi per tante attività quella di quest’anno è stata un’estate veramente da tutto esaurito. Con orgoglio, oggi, a pochi giorni dalla conclusione di questa estate, siamo qui a presentarvi quelle eccellenze che sapevamo già di avere e che da oggi, grazie prima alle nomination e alle indicazioni dei lettori e poi al loro voto, possiamo condividere con tutti».

I numeri di BEST in Maremma – Più di mille nomination, decine e decine di attività indicate, quaranta finaliste, dieci per ogni categoria. Una lunga cavalcata iniziata intorno alla metà di giugno che vede oggi con la pubblicazione dei dati definitivi della votazione che si è chiusa il 31 agosto la prima parte della fase conclusiva. L’iniziativa infatti terminerà tra qualche settimana con la consegna ai quattro vincitori della finale del riconoscimento di BEST in Maremma da parte della redazione de IlGiunco.net.

Ecco allora qual è il responso della votazione e i quattro vincitori delle finalissime (tra parentesi la percentuale dei voti ricevuti).

Stabilimenti Balneari: il migliore è Grifomare Principina (29%). Gli altri finalisti: Bagno Moby Dick Marina di Grosseto (21%); Bagno Lido Oasi Principina (11%); Bagno Bertini Marina di Grosseto (9%) Kite beach Fiumara Marina di Grosseto (7%); La Bussola Marina di Grosseto (7%); Bagno Tito Castiglione della Pescaia (4%); Bagno Arcobaleno Castiglione della Pescaia (4%); Bagno Medusa Principina (4%); Bagno Miramare Marina di Grosseto (3%)

Ristoranti: il migliore è “Il convento di Montepozzali” (36%); Il Poderino Grosseto (18%); La Scafarda Alberese 3 (9%); La terra di Nello Castiglione della pescaia (9%); I Bastioni Grosseto (7%); Ristorante Il 13 Castiglione della Pescaia (6%); Ristorante Sunset Talamone (5%); Il Casale Santo Stefano Principina mare (4%); Il Boschetto Follonica (3%); Enoristorante Boccaccio Caldana (3%)

Pizzerie: la migliore è la Pizzeria ristorante La Corte Pian di Rocca (46%); La gatta mangiona Roselle (27%); La Vigna Scansano (9%); Pizzeria Jolly Grosseto (4%); Pizzeria Arnold’s Grosseto (4%); Pizzeria Four Roses Marina di Grosseto (3%); Spiga d’oro Grosseto (3%); La Colonia Gavorrano (2%); Pizzeria Smile Grosseto (1%); Il mobilino 2 Grosseto (1%).

Gelaterie: la migliore è Orso Bianco (54%), Gelateria Arlekkino(15%), La Chiccheria (10%), Il Pozzetto Grosseto (6%), Gelateria Pagni (4%), Igloo(4%), Papete (4%), Sweet kiss (2%), Le Logge (1%), Bar Centrale da Paolino Manciano (1%)