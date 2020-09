Amichevole di lusso per il Grosseto contro la Fiorentina

GROSSETO – Annullata in un primo momento, la prestigiosa amichevole contro la Fiorentina si farà. La comunicazione, ufficiale, è arrivata poco fa dalle due società che hanno comunicato di aver trovato l’accordo per poter disputare, domani pomeriggio alle 17.30, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la gara tra la formazione di Beppe Iachini e quella di Lamberto Magrini.

Si giocherà a porte chiuse, come da regolamento, e non sarà concesso l’ingresso neppure alla stampa. I tifosi, però, potranno vedere la partita in diretta streaming su www.violachannel.tv, i canali social ufficiali della Fiorentina, e sul canale televisivo RTV 38, dando così un’occhiata da vicino ai nuovi giocatori arrivati alla corte di Magrini. Intanto il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi sta lavorando per allestire una rosa competitiva per la categoria, che al momento vede un possibile arrivo nella casella portieri.