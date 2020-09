A settembre nuovi orari di apertura per i parchi e musei della Val di Cornia

PIOMBINO – L’estate continua nei Parchi e Musei della Val di Cornia che offrono ancora molte opportunità di visita nel mese di settembre.

A Suvereto, il Museo della Rocca Aldobrandesca e il Museo della Bambola saranno aperti il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30, offrendo anche la possibilità di una visita abbinata ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Il Museo Artistico della Bambola, dedicato a uno dei giochi più significativi e simbolici della storia umana, è nato dalla Collezione di Maria Micaelli e rappresenta un percorso inedito e sorprendente che, dalle bambole del passato, ci porta fino ai nostri giorni, raccontando l’evoluzione del costume, degli stili, dei materiali e delle tecniche di realizzazione di oggetti dal fascino senza tempo. Un piccolo museo che trova la sua unicità nella particolarità e nel valore artistico di questa prestigiosa collezione che accoglie pezzi anche risalenti alla fine dell’Ottocento e che è stata arricchita, nel corso del tempo, da donazioni di privati tra cui quella dell’importante Casa Lenci, fondata a Torino nel 1919. Altro fiore all’occhiello del borgo di Suvereto è il Museo della Rocca Aldobrandesca dove rivivono episodi e personaggi storici che hanno caratterizzato la storia di questo territorio: dal viaggio dell’imperatore Arrigo VII alla principessa Elisa Bonaparte Baciocchi, insieme ai tratti caratteristici di un luogo libero e aperto, terra di transumanza e di produzione di vino.

A Piombino, il Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali sarà aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 16.00 con visite guidate comprese nel biglietto d’ingresso che si concluderanno sulla terrazza panoramica, splendido affaccio sulle Isole dell’Arcipelago Toscano (domenica 13 e domenica 27 settembre aperto dalle 14.00 alle 20.30). Un museo dove è possibile ripercorrere la storia della città di Piombino e le vicende cittadine che videro protagonista Leonardo da Vinci.

Sempre nel cuore del centro storico di Piombino, il Museo Archeologico del Territorio di Populonia sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 con visite guidate comprese nel biglietto di ingresso. Un museo dove la noia non trova spazio grazie ad allestimenti a scala reale di attività e ambienti antichi, grandi ricostruzioni di paesaggio e un percorso multimediale e musicale che donano voce agli oltre 2000 reperti esposti, tra cui la straordinaria Anfora argentea di Baratti. La visita al Museo sarà anche l’occasione per tornare ad ammirare il Tesoretto di Rimigliano, appena rientrato dal Museo archeologico di Napoli dopo essere stato esposto alla grande mostra “Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo”.

Da non perdere una pausa relax al Caffè del Museo, aperto martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 10.00 alle 18.00 e venerdì e sabato dalle 10.00 alle 21.00 per aperitivi e primi piatti caldi: un luogo dove trovare un energico mix unico tra cultura, buon bere e un contesto di straordinario pregio e in pieno relax.

Il Parco archeologico di Baratti e Populonia e il Parco archeominerario di San Silvestro saranno aperti dal martedì alla domenica con orario 10.00/18.00; anche a settembre i parchi proseguono la propria offerta per rispondere al desiderio delle persone di muoversi all’aria aperta, in luoghi ricchi di fascino che consentano di restare lontani dagli assembramenti, che ha caratterizzato questa estate 2020.