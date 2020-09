Tirreno-Adriatico, il canadese Woods trionfa nella terza tappa tutta maremmana

SATURNIA – E’ canadese il corridore che si è aggiudicato la tappa tutta maremmana della Tirreno-Adriatico Eolo. Si tratta di Michael Woods, che ha lasciato tutti gli avversari alle sue spalle alla fine dei 217 km del tratto con partenza da Follonica e arrivo a Saturnia, per una gara tutta da godere sia per l’agonismo che per gli splendidi paesaggi.

Sul traguardo Woods ha preceduto Rafal Majka della Bora-Hansgrohe e Wilco Kelderman del Team Sunweb, diventando la nuova Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale. Decisivo per il canadese lo scatto nel finale, dopo essere transitato da solo sul Muro del Pirata. Ripreso ad un certo punto da Majka, ha poi battuto il polacco sul traguardo di Saturnia.

A 20 secondi è giunto un gruppetto regolato da Wilco Kelderman (Team Sunweb) con Geraint Thomas (Team Ineos), Jakob Fuglsang, Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team), Simon Yates (Mitchelton – Scott), Fausto Masnada (Deceuninck – Quick-Step), Tanel Kangert (EF Pro Cycling) e Patrick Konrad (Bora – Hansgrohe).

RISULTATO FINALE

1 – Michael Woods (EF Pro Cycling) – 217 km in 5h19’46”, media 40.717km/h

2 – Rafal Majka (Bora – Hansgrohe) a 1″

3 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 20″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Michael Woods (EF Pro Cycling)

2 – Rafal Majka (Bora – Hansgrohe) at 5″

3 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) at 26″.

LE MAGLIE

Maglia Azzurra, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Michael Woods (EF Pro Cycling)

Maglia Arancio, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Nathan Haas (Cofidis)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni – Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team)

Un successo tutt’altro che individuale per Woods, che subito dopo l’arrivo ha dichiarato: “Un grandissimo lavoro da parte di tutto il mio team, i miei compagni hanno spinto a tutta nel finale per tenermi davanti prima del mio attacco: è grazie a loro se oggi ho potuto ottenere questo successo. È un sogno”.