Si sente male mentre fa il bagno: muore una donna

FOLLONICA – Era andata a fare il bagno con le sue amiche come ogni giorni, quando un malore l’ha colpita all’improvviso e si è accasciata. È morta così, oggi a mezzogiorno, una donna di 83 anni originaria di Siena.

La signora, che da sempre viene in villeggiatura a Follonica, si stava godendo la giornata di fine estate con il suo solito gruppo di amiche in spiaggia.

Verso mezzogiorno le donne sono entrate in acqua per fare il bagno quando lei è improvvisamente svenuta, cadendo nell’acqua a faccia in giù. Immediato la chiamata di aiuto da parte delle amiche e l’intervento del bagnino che, con l’aiuto di un bagnante, ha tirato fuori dall’acqua la donna priva di sensi.

Nonostante le lunghe operazioni di rianimazione sul bagnasciuga, il medico del 118 al suo arrivo non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso.

La salma è stata trasferita all’ospedale della Misericordia di Grosseto.