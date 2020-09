Premio for women energy: Banca Tema lo consegna a Alessandra Sensini

GROSSETO – L’edizione 2020 del Giro Rosa, la gara ciclistica femminile internazionale, avrà come punto di partenza il centro storico di Grosseto.

Venerdì 11 settembre, alle ore 14, la carovana di 144 atlete, provenienti da tutto il mondo, partirà da Piazza Dante per una cronometro a squadre che terminerà al Centro Commerciale Aurelia Antica intorno alle 15:30 con l’assegnazione della prima maglia rosa di questa edizione. A premiare l’atleta vincitrice sarà il presidente di Banca Tema Valter Vincio.

Il Giro Rosa 2020 è dunque il Giro della “Ripartenza”, del ritorno su strada e della ripresa della corsa. È anche la passione che le donne esprimono, ogni giorno, in tutto ciò che fanno: nella loro professione, in famiglia, nel sociale. La 31esima edizione del Giro Rosa, di cui è main sponsor il Gruppo Iccrea con Crediper #forwomenenergy – il prestito personale di Bcc CreditoConsumo dedicato all’energia delle donne – è un’opportunità per ricordare quanto sia importante esprimere impegno e dedizione in ciò che si fa verso il territorio in cui si vive e si lavora.

Banca Tema, istituto che aderisce al Gruppo Bancario Iccrea, è partner dell’iniziativa e partecipa a tutti gli eventi organizzati nelle tappe di Grosseto e di Civitella Paganico, tra cui il Premio for women energy, un riconoscimento che vuole appunto premiare tutte quelle donne che, nei loro territori, si sono distinte per l’impegno ed il talento nel loro lavoro.

In particolare, poco prima della partenza della prima tappa, venerdì 11 settembre alle ore 13 in Piazza Dante, il direttore generale di Banca Tema, Fabio Becherini, consegnerà il Premio for women energy alla campionessa olimpica Alessandra Sensini.

Questa la motivazione che accompagna il riconoscimento: “Ad una campionessa olimpica che si è distinta per coraggio, passione e dedizione e ha portato nel mondo il nome della nostra terra. Una donna impegnata e tenace che ha saputo raggiungere anche importanti successi professionali. Banca Tema consegna questo riconoscimento ad Alessandra Sensini in occasione del Giro Rosa 2020”.