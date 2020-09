Pachetti: «Le Cascate del mulino devono restare pubbliche»

SATURNIA – “‘Un luogo magico, una fonte di acque termali tra le più affascinanti d’Europa’” questo è il giudizio di Huffington Post sulla straordinaria bellezza delle cascate del Mulino di Saturnia. Intorno a questa ricchezza naturale della nostra Maremma si consuma da tempo un inconcludente balletto politico. La posizione del Pd è chiara: l’area delle cascatelle – che è pubblica – deve assolutamente rimanere

pubblica”.

A scriverlo, in una nota, la candidata al Consiglio regionale del Pd Giampaola Pachetti.

“Ma ‘pubblico’ non significa abbandonato, non gestito, esposto alle ingiurie del tempo e spesso all’incuria dei fruitori – prosegue -. Al contrario – e qui la Regione è pronta a fare la sua parte – gestione pubblica significa accessibilità, custodia, pulizia, regolamentazione e

vigilanza.

Un esempio virtuoso lo abbiamo dal vicino parco naturalistico archeologico di Vulci, che – nel cuore della Maremma laziale – offre ai visitatori una rete di percorsi tra gli scavi archeologici immersa in un affascinante teatro di bellezze naturali. Anche per le nostre sorgenti, gestione pubblica dovrà dunque significare valorizzazione e fruibilità, ricchezza ambientale tutelata e messa a disposizione dei cittadini. In

una parola: progetto.

Di questo, di un progetto chiaro e non di un confuso sfruttamento privatistico – conclude la candidata dem – hanno bisogno le nostre cascate, considerate dal New York Times e dal Guardian tra le destinazioni da vedere almeno una volta nella vita, e citate da Lonely Planet tra le dieci migliori sorgenti termali benefiche in Europa”.