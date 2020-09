“L’Arcangelo del mare” a Castiglione della Pescaia: l’opera di Alberto Inglesi in via Roma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Venerdì 11 settembre, alle ore 17, avrà luogo in via Roma, a Castiglione della Pescaia, la cerimonia di inaugurazione della statua “L’Arcangelo del mare”, realizzata dallo scultore Alberto Inglesi.

La grande scultura in lastra di bronzo e legno, che rappresenta una divinità mitologica donna, è stata realizzata dallo scultore grossetano durante il mese di agosto all’interno del piazzale Maristella, a pochi metri di distanza da dove è stata posizionata. Inglesi ha composto dal nulla un’opera in un laboratorio all’aperto, che ha permesso a turisti e cittadini di assistere alle varie fasi di creazione fino alla completa realizzazione.

L’idea di costruire, sotto gli occhi di chi di arte non s’intende e di chi invece ne ha fatto una ragione di vita, contiene un valore innovativo ed educativo. La statua è stata donata da Inglesi all’amministrazione comunale è collocarla in via Roma, nella passeggiata storica di Castiglione della Pescaia, che nei prossimi mesi vedrà completarsi il suo restyling.

Alberto Inglesi nasce a Grosseto da genitori Senesi e vive la sua infanzia fra Braccagni e Castiglione della Pescaia, prima di trasferirsi a Siena. Dopo un lungo percorso di successi nel mondo lo scultore torna in Maremma dove il suo lavoro viene sempre più spesso ricercato per essere esposto.