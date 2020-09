GROSSETO – Torna a splendere il sole sulla Maremma, con una giornata all’insegna delle condizioni meteorologiche che hanno contrassegnato gran parte dell’estate in provincia di Grosseto.

Temperature massime stabili, nel comune capoluogo, sempre attorno ai 32 gradi, con minime attese di 19 gradi: considerando il cielo sereno per tutta la giornata di mercoledì 9 settembre sono le condizioni ideali per il mare o la montagna.

Vento leggero, che da mattina a sera non dovrebbe superare i 10 chilometri orari. L’attuale situazione delle temperature non dovrebbe mutare per circa una settimana.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui