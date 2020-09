Coronavirus in Italia: 1.434 nuovi casi, 14 decessi e 471 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

• Attualmente positivi: 34.734 (+945)

• Deceduti: 35.577 (+14)

• Dimessi/Guariti: 211.272 (+471)

• Ricoverati: 1.778 (+18)

• di cui in Terapia Intensiva: 150 (+7)

• Tamponi: 9.460.203 (+95.990)

Totale casi: 281.583 (+1.434)

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi sono stati sottratti tre casi di ieri, in quanto in carico ad altra Regione.

La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato un caso in quanto giudicato non caso Covid-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri. Numero corretto 32.853.

Dati aggregati 9 settembre.