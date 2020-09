Bivio Ravi riabbraccia il calcio a 5: dodici squadre per il torneo di solidarietà

RAVI – Torna il tradizionale torneo di calcio a 5 a Bivio Ravi. Negli anni la manifestazione organizzata dalla Croce Rossa di Gavorrano, dalla Uisp, dall’Asd Bivio Ravi, dalla pro loco di Bivio Ravi-Potassa, dal bar Pinco Panco e dalla Vab Gavorrano, ha permesso di raccogliere fondi per diverse nobili cause.

Quest’anno, il ricavato sarà destinato al progetto #Gavorranosolidale, ideato per supportare le famiglie in difficoltà nel comune minerario. Dodici le squadre in campo nella giornata di domenica 13 settembre, che si confronteranno fin dalle 10 del mattino. E anche prevista una partitella tra gli organizzatori e una rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Durante tutto il torneo sarà in funzione un punto di ristoro: in tutta la struttura verranno seguiti in maniera scrupolosa tutti i protocolli sanitari. Saranno i volontari della Croce Rossa a vigilare sull’utilizzo della mascherina e sul distanziamento sociale. Tutti i presenti, giocatori e spettatori, dovranno consegnare un’autocertificazione sullo stato di buona salute e verranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea.