Al via le iscrizioni alla scuola di musica comunale: «Lezioni nel rispetto delle norme anti-Covid»

FOLLONICA – È tempo di iscrizioni alla Scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica.

L’istituto è pronto a iniziare un nuovo anno scolastico nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19. Le lezioni saranno organizzate in modo da non creare assembramenti, così da permettere a docenti e allievi di svolgere i corsi in piena sicurezza.

L’offerta formativa dell’istituto parte dalla propedeutica per i più piccoli fino ai corsi per entrare in conservatorio, grazie alla prestigiosa partnership con l’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena.

A seguire i corsisti c’è uno staff di professionisti del settore: Stefano “Cocco” Cantini, docente di sax e tecnica dell’improvvisazione; l’insegnante di pianoforte e direttrice della scuola, Sabrina Gabellieri; Andrea Vanni (pianoforte); Andrea Lagi (tromba e teoria e solfeggio); Antonella Benucci (canto lirico e direttrice del coro Young Voices); Valentina Toni (canto moderno e direttrice del coro Crazy Voice); Corrado Rossetti (chitarra jazz); Daniele Nannini (basso); Maria Christine Angele (violino); Raffaele Boni (chitarra); Riccardo Butelli e Rino Bruciaferri (batteria); Valentina Cotelli (clarinetto, propedeutica per bambini e musicoterapia); Maurizio Morgantini (armonia).

La segreteria dell’istituto (in via Argentarola 2 a Follonica) è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 (telefono 0566 260036 o 347 4338919) per dare tutte le informazioni a chi ha intenzione di avvicinarsi allo studio di uno strumento o del canto.